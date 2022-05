Joice zet kind op de wereld tijdens Metallica-concert: ’Een fantastisch verhaal’

Moeder Joice probeert nog te begrijpen wat er precies is gebeurd in de concertzaal in Curitiba. „Het was een mix van emoties om op zo’n moment te bevallen. Dit was natuurlijk niet gepland en ik was bang dat er geen goede hulp zou zijn. Maar nu alles goed is afgelopen is het natuurlijk een fantastisch verhaal om te vertellen dat je zoon is geboren tijdens een optreden van je favoriete band.”

Joice en haar man Jaime keken al zo’n drie jaar uit naar het concert van hun rockhelden. De tickets kochten ze in 2019, maar vele verplaatsingen en een pandemie later was het dan eindelijk zo ver.

Gedrang

Toen Metallica het concert dit jaar aankondigde was Joice zwanger van haar tweede kind. Tijdens het concert was ze 39 weken zwanger. Haar verloskundige gaf desalniettemin groen licht om het concert bij te wonen. Uit voorzorg nam Joice plaats in een vak voor mindervaliden. „Ik zat op een vaste plek, want bij Metallica wil je in mijn toestand natuurlijk niet in het gedrang komen.” Het ontwijken van headbangende Metallica-fans leek vooraf de grootste uitdaging, maar baby Luan dacht daar duidelijk anders over.

Metallica-zanger James Hetfield Ⓒ AFP

Tijdens de twee acts in het voorprogramma voelde Joice nog weinig. Toen Metallica het podium betrad, voelde ze iets veranderen in haar lichaam. In plaats van kippenvel van de band, voelde ze de druk in haar buik toenemen. Ze riep halsoverkop de hulp in van het aanwezige medisch personeel. Er werd haar een rit naar het ziekenhuis aangeboden, maar dat bleek niet nodig. Metallica-zanger James Hetfield zong op dat moment over ’nightmares’ en ’beasts under the bed’ en kreeg niets mee van de commotie.

Met nog drie Metallica-songs te gaan, werd Luan geboren. Het jonge gezin bracht vervolgens uit voorzorg nog een bezoek aan het ziekenhuis, dat een foto van de kersverse ouders op Instagram zette: vader Jaim draagt dan nog zijn Metallica-pet en shirt.