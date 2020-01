Vlissingen ontstemd over ’vreemde’ gang van zaken rond kazerne

„Bijzonder vreemd dat wij overal moeten lezen dat het van de baan is, raar ook dat Defensie geen contact heeft opgenomen.” Volgens Vader is het een „verkeerd teken dat de luiken nu dicht zijn bij het ministerie van Defensie.” Vader wil opheldering van de staatssecretaris. „Het zou fatsoenlijk zijn om voor vrijdag, dan is de ministerraad, te horen wat er is besloten.”

Vader wil niet veel vooruitlopen op de definitieve beslissing, maar zegt wel: „stel dat de geruchten waar worden, dan is de teleurstelling in Zeeland groot. Ik hoop dat de ministerraad morgen een verstandig besluit neemt. Alles en iedereen is gebaat bij helderheid over deze zaak. Er moet nu worden doorgepakt. Vlissingen is er klaar voor.”