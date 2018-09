Argentinië bepleit zaak over staatsschuld

Griesa heeft in een zaak die door twee hedgefunds is aangespannen, bepaald dat Argentinië gewoon alles moet terugbetalen en precies zoals het 11 jaar terug de bedoeling was. Maar verreweg de meeste andere particuliere crediteuren hebben in 2005 en 2010 regelingen met de Argentijnse staat getroffen. Daarbij is destijds het grootste deel van de schuld afgeschreven. Buenos Aires vreest dat de rechters in New York die overeenkomsten op losse schroeven zetten.

Met die overeenkomsten in 2005 en 2010 is destijds ruim 90 procent van de schuldbewijzen ter waarde van 82 miljard dollar 'omgewisseld' voor nieuwe schuldbewijzen. Zo schreven particulieren enorme bedragen aan Argentijnse schuld af. De nieuwe schuldbewijzen vertegenwoordigden namelijk slechts tussen de 25 en 29 procent van de oorspronkelijke waarde.

Enkele partijen hebben hier echter nooit aan meegedaan, met name hedgefunds Elliot Management en Aurelius Capital Manegement. Ze eisen het volle pond, voor hen zo'n 1,3 miljard dollar. En ze kregen van Griesa gelijk. De Argentijnse president Cristina Fernández heeft dat „rechterlijk kolonialisme” gedoopt. Ze vreest dat dit vonnis, wanneer het niet in hoger beroep sneuvelt, Argentinië opzadelt met verplichtingen die het land niet kan nakomen.

Het beroepshof in New York heeft de zaak nu in handen. De volgende mondelinge behandeling is 27 februari, meldden Amerikaanse media donderdag.