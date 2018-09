V/d Voort door op WK darts

Van der Voort won de eerste zes 'legs' op rij en kwam zodoende op een 2-0-voorsprong in sets. In de derde set baarde Winstanley opzien door een 9-darter te produceren, waarna de Engelsman op stoom kwam. Hij trok de stand gelijk, maar daarna trok de Nederlander alsnog de zege naar zich toe.

Eerder plaatste Raymond van Barneveld zich al voor de achtste finales. Later deze zondag komt Michael van Gerwen nog in actie. Jerry Hendriks werd in de tweede ronde geëlimineerd.