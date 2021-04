Frans bergdorpje in opstand tegen asielzoekers die al zeven maanden villa overleden vrouw kraken

De moeder van wijnboer Jean-Philippe Victor stierf een jaar geleden. Haar villa kwam daardoor leeg te staan. Victor wilde verkopen, maar kon er om sentimentele redenen nog geen afscheid van nemen. Hij wilde het verlies van zijn moeder eerst verwerken.

Inbraak

Maar kort daarna kreeg hij een telefoontje van een voormalige buurvrouw van zijn moeder: er was ingebroken in de villa, zo schrijft Het Nieuwsblad. De wijnboer constateerde daarna zelf dat krakers de woning hadden ingepikt. Asielzoekers uit Bosnië, zo bleek. Hij belde de politie, agenten kwamen kijken, maar ondernamen niks.

Het Franse dorp Les Arcs sur Argens waar bewoners hun steun betuigen aan een wijnboer. Krakers hebben de villa van zijn overleden moeder gekraakt. Ⓒ ANP

Het werd het begin van een lange en dure juridische strijd die hem intussen al zo’n 8.000 euro heeft gekost. Maar er was licht aan het einde van de tunnel: een rechter besliste dat de krakers uit de woning gezet moesten worden.

Maar in Frankrijk is er een wet die zegt dat mensen in de wintermaanden om humanitaire redenen niet uit hun woning mogen worden gezet.

Jean-Philippe Victor begon brieven te schrijven, naar de burgemeester maar ook naar president Macron. Maar ofwel konden zij niet helpen, ofwel er kwam gewoon geen antwoord.

Protest in het dorp

Voor de wijnboer is nu de maat vol. Hij lanceerde vorige week een oproep aan alle inwoners van het dorp om mee te lopen in een protestmars. Met affiches en spandoeken nodigde hij iedereen uit.

Honderden bewoners demonstreerden in VAR-dorp Les Arcs-sur-Argen voor een wijnboer die in de clinch ligt met de rechtbank en krakers. Ⓒ FB

De respons was enorm. Met honderden waren ze, met mondmaskers, maar zonder zich aan de 1,5 meter te houden.

Weigeren weg te gaan

Inmiddels ontdekte Victor dat de asielzoekers een deel van de meubelen van zijn moeder buiten in de tuin hebben gezet. En dat er ook binnen veel schade is.

Volgens burgemeester Nathalie Gonzales bood het gemeentebestuur de krakers, een tiental asielzoekers uit Bosnië, al een andere huis aan. Maar ze weigeren uit de villa te vertrekken.

De gekraakte villa Ⓒ FB

Pas vanaf 31 mei, dan loopt de ’winterstop’ af, kan de burgemeester de politie opdracht geven de woning te ontruimen. Maar de politie vreest dat de inwoners van het dorp zo lang niet gaan afwachten en zelf ingrijpen. Zeker nu extreemrechtse politici zich met de zaak bemoeien. „Ze proberen hier vooral politieke munt uit te slaan”, zegt burgemeester Gonzales.

Wijnboer Jean-Philippe Victor voelt zich in de steek gelaten door de overheid. Maar of hij nog wel even elke maand water en elektriciteit wil betalen. Want ook al „om humanitaire reden” kan hij die nu niet laten afsluiten.