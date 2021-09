Vader op Mallorca doodgeschopte Carlo (27) doet getuigenoproep: ’Het is geen snitchen’

Vader Heuvelman hoopt dat getuigen zich over hun schroom heenzetten. „Het is geen snitchen”, vertelde hij. „Dit is geen winkeldiefstal, dit is iets onmenselijks. Denk er eens aan dat het je broer of zus overkomt. Help ons de daders gestraft te krijgen.”

Getuigen die incident filmden

De politie Midden-Nederland toonde een aantal getuigen in de uitzending die zich nog niet hebben gemeld en mogelijk belangrijke informatie hebben. Zo waren er geblurde gezichten van twee Nederlandse jongens te zien die het incident hebben gefilmd, maar zich nog niet hebben gemeld bij de politie.

De uit Waddinxveen afkomstige Carlo was nog geen dag op Mallorca toen hij in de ochtend van 14 juli werd mishandeld in het uitgaansleven. Hij overleed een aantal dagen later. Zijn vader deelde eenmalig het verhaal namens de hele familie.

’Als hij blijft leven...’

Hij vertelt hoe Carlo zich verheugde op de vriendentrip en hoe hij klaar was voor een volgende stap met zijn vriendin. Vader en moeder Heuvelman zagen hun kind pas voor het eerst weer toen hij in een diepe coma in het ziekenhuis lag.

Carlo’s vader: „Weet je, aan de ene kant hoop je dat het goed komt. Maar aan de andere kant... als hij blijft leven, hoe wil hij dat dan? Het is natuurlijk zeer lastig als je voor je zoon zo’n besluit moet nemen. Ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen.”

"Het gemis blijft"

Hij beseft dat de tijd niet meer is terug te draaien. ,,We zijn twee maanden verder, maar het gemis blijft. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Het verdriet is intens. Het is niet niks, als je je zoon op die leeftijd verliest.” Hij koestert de gedachte dat hij in ieder geval afscheid van Carlo heeft kunnen nemen.

Eerder reconstrueerde verslaggever Marcel Vink de avond in Mallorca:

Tips? Mail m.vink@telegraaf.nl