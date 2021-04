Weekend begint zonnig en droog, maar niet bijzonder warm

Ook deze vrijdag blijft het beeld afwisselend met zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 9-12 graden. „De zon voelt lekker aan, maar in de schaduw is het koud.”

Zaterdagochtend is het nog best fris in het land met aanvankelijk een temperatuur van slechts een paar graden boven nul en vooral in het oosten lokaal vorst. Het is dan stralend weer en aan het eind van de ochtend wordt het al snel 7-9 graden. Er ontstaan stapelwolken en de middag verloopt wisselend bewolkt.

In de avond kan de zon wat langer schijnen voordat ze rond half negen onder gaat. „In totaal kunnen we zo’n 10 uur zon verwachten. Het blijft droog en daardoor kunnen we ongestoord van de zon genieten”, aldus Van der Linden.

Vijf graden warmer

De temperatuur stijgt zaterdagmiddag naar 9-13 graden. Daarmee is het iets kouder dan de 12-15 graden die veel gebruikelijker zijn deze tijd van het jaar en dat komt door een matige noorden- tot noordoostenwind. „Toch is het op veel plaatsen zo’n 5 graden warmer dan afgelopen zaterdag. Toen was het ronduit koud voor de tijd van het jaar, met veel bewolking en vanuit het zuiden regen.”

Af en toe zon

Zondag zal de zon zich veel minder vaak laten zien, zo is de verwachting. Vooral in het oosten kan het wel eens een vrij bewolkte dag worden, met kans op een enkele bui. Vooral in het westen zal de zon van tijd tot tijd schijnen. Ondanks de wolkenvelden wordt het 10-14 graden. Van der Linden: „Uitstekend weer voor een wandeling en daarmee doe je genoeg vitamine D op.”