Kabinet: Nederland moet zich schrap zetten voor omicronvariant

„Er is reden tot zorg en grote voorzichtigheid”, zegt Rutte. „Juist rond de feestdagen, als de behoefte groot is elkaar op te zoeken.”

Het kabinet verwacht dat deze variant de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen. Het kijkt intussen met argusogen naar het Verenigd Koninkrijk, waar omicron snel terrein wint en het aantal besmettingen verdubbelt binnen twee dagen. Vertaald naar de Nederlandse situatie, Als dat in Nederland gebeurt, waar de ziekenhuizen nog vol liggen met coronapatiënten die besmet zijn geraakt met de deltavariant, dan is zelfs de vraag of de huidige maatregelen wel genoeg zijn.

Dat het kabinet terugkomt op het stellige voornemen om de kerstvakantie niet te vervroegen, heeft ook met omicron te maken. Vanaf volgende week maandag gaan de basisscholen dicht. De eerdere sluiting geldt ook voor het speciaal basisonderwijs. Scholen die het niet lukt om de vroegere vakantie geregeld te krijgen, wordt het toegestaan maandag 20 december nog open te blijven. Zonder maatregelen zou de kerstvakantie op vrijdag 24 december beginnen, meteen met de kerstdagen.

Daarmee zou het risico bestaan dat besmettingen vanuit de klas meteen worden doorgegeven aan opa’s en oma’s. Een week minder school beperkt dat risico, zo gaf het OMT tot drie keer toe mee aan het kabinet. Dat geeft nu op de valreep gehoor aan dat advies.

„We weten nog niet zo veel over over omicron”, zei De Jonge maandag. „Maar wat we ervan weten, stemt niet bepaald gerust. Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt. Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.” Tijdens de persconferentie kondigt hij opnieuw een versnelling aankondigen van de booster-campagne.

Vanwege de omicronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. In totaal krijgen er dan nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster.

Lockdown verlengd

De avondlockdown wordt verlengd tot en met 14 januari. Op z’n minst tot die tijd blijven cafés, restaurants en niet-essentiële sectoren gesloten tussen vijf uur ’s middags en vijf uur ’s ochtends, blijven de voetbalstadions leeg en de cultuursector gesloten. Ook amateursport mag na vijf uur ’s middags niet. Intussen blijft thuiswerken het dringend advies en wordt 70-plussers geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen. Ook achter de voordeur wordt geadviseerd anderhalve meter afstand te houden en geregeld te ventileren. Het dringende advies blijft om thuis maar vier gasten per dag te ontvangen.

„Dit is niet de boodschap die we met kerst hadden willen brengen”, zegt Rutte. „Tegelijk kan het geen verrassing zijn.”

De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor het coronabeleid van het kabinet. „Het sluiten van de scholen onderstreept het onvermogen van het kabinet om deze crisis te bestrijden”, vindt SP-Kamerlid Hijink. „Er wordt te lang gewacht met maatregelen, de boostercampagne duurt te lang en er gebeurt te weinig aan ventilatie op scholen. Kinderen, leraren en ouders betalen nu de prijs.” „Om je kapot te schamen”, vindt PvdA-Kamerlid Kuiken. „Kinderen worden nu de dupe van het te slap en te laat ingrijpen van dit kabinet.”

Lange termijn

Op aandringen van de Tweede Kamer schetst De Jonge nu ook een perspectief voor de lange termijn. Zo wil het kabinet op andere signalen sturen dan alleen op besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames. Ook uitgestelde zorg in combinatie met het aantal positieve testen en het reproductiegetal kan een signaal zijn om vroeg in te grijpen. De Jonge geeft intussen de Kamer mee: als we de samenleving open willen houden zonder beperkende maatregelen, zijn we dan bereid 2G in te voeren? Of zijn er misschien andere ’instrumenten en innovaties’ die ons beschermen terwijl we de samenleving open houden?

Intussen wordt er een taakgroep opgericht voor meer handen in de zorg. Dat kan door de zij-instroom te verhogen, het versnellen van zorgopleidingen, inzet van zorgreservisten en buitenlandse zorgverleners. Voor het behoud van bestaande zorgverleners kan gratis parkeren bij het werk en gratis kinderopvang een uitkomst zijn.

Steunpakketten verlengd

Voor ondernemers, bedrijven, zzp’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal.