Alles om rampspoed buiten deur te houden Corona donkere wolk boven verpleeghuis: ’Als Magere Hein komt, geef ik hem een hand’

„Hoe ouder je wordt, hoe eenzamer”, zegt mevrouw Hammer (91). Ⓒ RENE BOUWMAN

AMSTELVEEN - De angst voor coronabesmettingen is voelbaar in elke zorginstelling. Bewoners en personeel beseffen dat het virus altijd dichtbij is, en doen er alles aan om rampspoed buiten de deuren te houden. De Telegraaf liep een ochtend mee in het levendige verpleeghuis ’t Huis aan de Poel in Amstelveen.