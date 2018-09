15-jarige opgepakt voor aanranden vrouw (82)

Volgens de politie sloeg de jongen toe in de omgeving van het park De Noord. De 82-jarige vrouw zou hij maandagavond hebben aangerand en beroofd in een flat aan de Westervenne in Purmerend.

De politie ontving sinds 24 september verschillende meldingen van aanranding. De verdachte werd dinsdagavond in zijn woning gearresteerd. De politie sluit niet uit dat de jongen betrokken is bij meer aanrandingen en doet daar nog onderzoek naar.