Smokkelaar gepakt voor doden en invriezen tijgers

De karkassen van de tijgers werden donderdag in de auto van de vermoedelijke tijgersmokkelaar gevonden. Nguyen Huu Hue werd daarop samen met twee anderen gearresteerd, meldt The Daily Mail. Het gaat mogelijk om enkele belangrijke kopstukken van de lucratieve illegale handel in wilde dieren, aldus de politie van Hanoi.

De beesten worden veelal naar het naastgelegen Laos overgebracht, waar bijvoorbeeld hun botten traditioneel gekookt worden tot een toverdrankje dat kracht zou geven.