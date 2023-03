OM wil twee jaar cel muziekleraar (63) wegens ontucht met leerlingen

De 63-jarige Jean-Claude V. werd in juni vorig jaar aangehouden. Naast een aangifte lagen er toen twee meldingen over hem uit 2020. Door publicaties over de zaak stapten later nog eens drie vermoede slachtoffers naar de politie. Uiteindelijk deden drie voormalige leerlingen van de man aangifte. Zij zouden in de periode tussen begin 2013 en eind 2017 tijdens de lessen door V. zijn betast en gestreeld, zowel over als onder hun kleding. Een van de meisjes zou door de muziekleraar zijn gepenetreerd met zijn vingers. Ze was toen nog geen twaalf jaar oud. Een ander zou hij in de nek hebben gekust.

V., nooit eerder veroordeeld, heeft bij de politie niets willen verklaren en hield donderdag ook in de rechtszaal zijn kaken op elkaar. „Ik zeg niets, helemaal niets”, verklaarde hij. Wel heeft hij eerder alle beschuldigingen ontkend.

De officier van justitie noemde het „pijnlijk” voor de slachtoffers dat V. geen verantwoording heeft willen afleggen. Hij benadrukte dat het OM tijdens het onderzoek overtuigd is geraakt van de betrouwbaarheid van de verklaringen die zijn afgelegd. „Het gaat om vijf jonge vrouwen, toen nog meisjes, die in hun tienerjaren muziekles kregen in de woning van de verdachte. Bij allemaal volgde hij dezelfde modus operandi. Het begon met aanrakingen van het bovenbeen. Daarna ging het steeds verder.”

Volgens de aanklager namen de handelingen gedurende de zomermaanden in intensiteit toe, als de meisjes korte broekjes, rokjes of jurkjes droegen. De slachtoffers, benadrukte hij, „waren te jong om adequaat op zijn gedragingen te reageren en durfden thuis niet te zeggen wat er gebeurde. De verdachte kon zo jarenlang ongestoord zijn gang gaan.” V. zou sommige meisjes ook ongepaste berichten hebben gestuurd en opvallende cadeautjes hebben gegeven.

Zijn raadsman vroeg de rechtbank hem vrij te spreken. „Hoe kan het dat al die jaren helemaal niemand iets heeft gemerkt? Ouders waren bij de lessen aanwezig en hebben niets gezien. Hoe kan dat? Misschien omdat het niet is gebeurd?”

De uitspraak is 23 maart.