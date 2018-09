Russisch parlement achter adoptieverbod

De wet wordt gezien als vergelding voor een wet die onlangs in de Verenigde Staten is ingevoerd. Deze ontzegt iedereen de toegang tot de VS die betrokken was bij de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski. Volgens waarnemers zet de nieuwe Russische wet de betrekkingen tussen Washington en Moskou verder onder druk.

Rusland kent naar schatting 650.000 wezen van wie er vorig jaar 110.000 in tehuizen zaten. Ongeveer 3400 kinderen werden in 2011 door families in het buitenland geadopteerd. Amerika had met 956 kinderen de meeste adopties.

Tegenstanders van de wet vinden dat kinderen een kans op een beter leven verliezen door politiek spel.