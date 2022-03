‘Order, order’ Bercow verbannen uit Lagerhuis

Daar blijft het niet bij. Het door hem geambieerde lidmaatschap van het Hogerhuis, een normale beloning voor een voormalige ‘speaker’, kan hij op zijn buik schrijven. Ook is Bercow, die na zijn vertrek als Kamervoorzitter overstapte van de Conservatieven naar Labour, geschorst door die laatste partij. De kans is groot dat hij zal worden geroyeerd.

De verhalen over het grillige gedrag van de eind 2019 als Kamervoorzitter vertrokken Bercow zijn niet nieuw. Bij een eerder onderzoek werd hij al beschuldigd van het koeioneren van naaste medewerkers.

Bercow ging in beroep, maar het oordeel van de onafhankelijke commissie die de zaak de afgelopen maanden behandelde is nog harder. Als Bercow zijn Lagerhuiszetel in 2019 niet zou hebben opgeheven, zou hij uit het Lagerhuis zijn verwijderd.

Verregaand intimiderend gedrag

In totaal waren er 35 klachten over verregaand intimiderend gedrag. In 21 van die gevallen heeft de commissie in het voordeel van de klagers geoordeeld. Bercow zou hen herhaaldelijk hebben uitgescholden als ‘f#cking stupid’ en meerdere malen met zijn telefoon hebben gesmeten, waarbij het mobieltje in een geval voor een medewerker uiteenspatte.

Bercow zelf is het nog altijd niet eens met de conclusies. Volgens hem is de beslissing genomen door een ‘kangaroo court’, een gerechtshof dat juridische regels aan de laars lapt, een term die stamt uit de periode dat Britse gevangenen richting Australië werden gestuurd en daar niet konden rekenen op een faire behandeling door rechters.

Bercow noemt het hele proces tegen hem ‘Kafkaësk’ waarbij hij het slachtoffer is geworden van het ‘establishment’ die op basis van vooroordelen en ‘van horen zeggen’ hem wilden kleineren. In een reactie weigerde Bercow excuses te maken en zei hij het Lagerhuis met behulp van bevriende Kamerleden gewoon te zullen blijven bezoeken.