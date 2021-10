Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is een soort Pokemon Go voor volwassenen’ Professioneel vogelaar Arjan Dwarshuis: ’Ik word helemaal zen door vogeltjes’

Vogelman Arjen Dwarshuis staat ’s ochtends vroeg in de Waterleidingduinen bij Noordwijk te luisteren. Is dat een morinelplevier? Ⓒ Eran Oppenheimer

Hoorden we daar een morinelplevier? Zagen we een smelleken? Profvogelaar Arjan Dwarshuis plukt moeiteloos de bijzonderste vogels uit de lucht, bij wijze van spreken. Met een warme herfstzon in de rug zien en horen we in de Waterleidingduinen een mêlee aan grote en kleine vogels. „Hoor je dat? Pie-oe-ie-oe.” In coronatijd (her)ontdekten talloze Nederlanders de natuur én de vogels. „Mensen zoeken een innerlijke rust. Dat kan met yoga. Maar ik word zen als ik vogels kijk.”