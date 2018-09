Meer vuurwerk verkocht in voorverkoop

Dat meldde de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag.

De toename komt volgens BPN-voorzitter Leo Groeneveld vooral door de gestegen prijzen in Duitsland en het feit dat het siervuurwerk hier verbeterd is. „Het siervuurwerk is tegenwoordig in Nederland net zo goed en ongeveer even duur als in het buitenland. De liefhebber waagt daarom geen risicovol tripje over de grens meer.”

„Bovendien zijn in Duitsland de prijzen enorm gestegen, maar in Nederland niet”, legt Groeneveld uit. Dat levert extra verkoop in de grensstreek op, omdat mensen Duitsland nu juist weer mijden.

De voorverkoop van vuurwerk via internet en de folders is goed voor ongeveer de helft van de totale opbrengst. De andere helft moet tijdens de drie verkoopdagen (28, 29 en 31 december) in het laatje komen.

Vorig jaar werd er zo’n 70 miljoen uitgegeven aan vuurwerk, dit jaar zou de 75 miljoen in zicht kunnen komen. „Dat is uiteindelijk wel iets afhankelijk van de weersvoorspellingen. Als die niet goed zijn aan het einde van de verkoop, zijn mensen toch geneigd minder te kopen”, vertelt Groeneveld.