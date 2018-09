Kerkgangers in Nigeria doodgeschoten

Volgens de inwoner van Peri drong de groep de kerk in het dorp binnen tijdens de kerstnachtdienst. Nadat zij de zes hadden doodgeschoten, staken zij het gebouw in brand.

In het overwegend islamitische noorden van Nigeria zijn kerken geregeld het doelwit van extremistische moslims. Paus Benedictus XVI veroordeelde dinsdag in zijn kersttoespraak het religieuze geweld in het Afrikaanse land.