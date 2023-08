Drie doden door haatmoord in Florida

De dader, een jonge witte twintiger volgens de sheriff van Jacksonville waar de moord plaatsvond, stapte een discountsuper binnen gehuld in een tactische vest en gewapend met een geweer en pistool en begon klanten onder vuur te nemen. Op een van de wapens had hij een hakenkruis getekend.

„Hij had het specifiek op een bepaalde groep mensen gemunt, met name zwarte mensen. Die wilde hij vermoorden, dat is heel duidelijk”, zei de sheriff tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn twee mannen en één vrouw.

Kort voor de schietpartij zou de familie van de dader volgens de autoriteiten een racistisch manifest van zijn hand hebben aangetroffen. Daarin zette hij zijn „afschuwelijke ideologie van haat” uiteen, aldus de sheriff.

In de Verenigde Staten vonden volgens non-profitorganisatie Gun Violence Archive dit jaar al minstens 471 schietpartijen plaats waarbij minstens vier doden of gewonden vielen, de schutter niet meegerekend.