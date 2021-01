Premium Binnenland

Zwangere Nederlandse vast in Zuid-Afrika: ‘Ik smeek om terug te mogen vliegen’

Marianne Kunz uit Middelburg is hoogzwanger en wil dolgraag naar Nederland om te bevallen. Ze zit echter al maanden vast in Zuid-Afrika. ,,Omdat ik en mijn Zuid-Afrikaanse man Heinrich hier corona hadden opgelopen, testen we nog steeds positief. We hebben echter geen symptomen en zijn niet meer besm...