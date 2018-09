Ook christenen in Talibangebied vieren kerst

Zuid-Waziristan is een bolwerk van de terreurbeweging al-Qaeda en de radicaalislamitische Taliban. De kerk en de huizen van de meeste van Alams parochianen staan daarom op het terrein van de Pakistaanse legerbasis in Zuid-Waziristan. „Toen de Verenigde Staten (de Afghaanse hoofdstad) Kabul innamen, werd het voor iedereen slechter. Maar hier zijn we veilig. Het leger beschermt ons”, zegt parochiaan Shaan Masih.

Ongeveer 20 jaar lang was de kerk weinig meer dan een kamer, maar toen het leger in 2009 de basis inrichtten als onderdeel van een offensief tegen de extremistische moslims, werden de christenen uitgenodigd om hun gebedsruimte daar in te richten. Vele parochianen werken voor de strijdkrachten. De kerk in blauw en wit is onlangs opnieuw geschilderd en de belangrijkste ruimte is van nieuwe tegels voorzien.

Terwijl christenen elders in Pakistan erg voorzichtig zijn om voor hun geloof uit te komen, gaan de parochianen in Zuid-Waziristan vrij om met hun moslimburen. Hun kinderen bezoeken dezelfde scholen en zij gaan naar elkaars bruiloften en begrafenissen.