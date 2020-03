’Dankbaar dat we in Nederland wonen’

Onzekere tijden in café Sportzicht. Ben de Koff zet de krukken op het biljart. Maar voor hoe lang? Ⓒ Foto’s Matty van Wijnbergen

De wereld van menig horecaondernemer stond even stil na de afkondiging van de verplichte ’coronasluiting’. „De klanten eruit en de deurwaarder erin”, zo voorzagen velen. Ook Ben en Tineke de Koff van café Sportzicht in Aalsmeer gooiden bijna de handdoek in de ring. Maar nu de fikse builen zijn gezalfd door het kabinet-Rutte, prepareren ze zich op de gong voor de volgende ronde: „Die is spannend, maar we staan nog overeind.”