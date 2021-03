Coronaknopen moeten worden doorgehakt

De avondklok moet er wat Kaag betreft ook ’heel snel’ af, ook omdat die moeilijker na te leven is als het na de overgang naar de zomertijd volgende week steeds langer licht blijft. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De coronacrisis verdween door de verkiezingen even naar de achtergrond op het Binnenhof, maar de komende dagen moet er alweer een knoop doorgehakt over de met potlood ingetekende versoepelingen vanaf 31 maart. Door de oplopende besmettingscijfers sombert een deel van het demissionaire kabinet alweer of er dan wel ruimte is voor de terrassen en het hoger onderwijs.