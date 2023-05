Deur van Zuid-Koreaans vliegtuig opent tijdens vlucht

Niet het vliegtuig uit het verhaal. Ⓒ ANP

DAEGU - Een deur van een passagiersvliegtuig is vrijdag opengegaan tijdens een vlucht in Zuid-Korea, kort voor aankomst op de bestemming. Het toestel van Asiana Airlines is veilig geland, aldus een woordvoerder van het bedrijf.