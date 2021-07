Duitse presentatrice smeert modder in gezicht om verslaggeving overstromingen ’authentieker’ te maken

Een voorbijganger zag hoe de presentatrice van ’Guten Morgen Deutschland’ vlak voor de uitzending nog even snel haar kleding en gezicht besmeurde met modder. De beelden werden online gezet en gingen binnen no time viraal.

Tekst loopt verder onder de tweet.

’Ik schaam me’

Ohlen laat in een verklaring op Instagram weten dat ze een ‘ernstige fout’ heeft gemaakt. ,,Als journalist had ik dit nooit mogen doen’’, schrijft ze. Naar eigen zeggen had ze in de dagen ervoor mensen geholpen die waren getroffen door de overstromingen. ,,Ik vond het ongemakkelijk om in schone kleren voor de camera te verschijnen. Daardoor smeerde ik, zonder erbij na te denken, modder op mijn kleren.’’

RTL, een van de grootste particuliere omroepen in Duitsland, liet donderdag in een verklaring weten dat de presentatrice is geschorst. ,,Het optreden van onze verslaggever is duidelijk in strijd met onze journalistieke principes en eigen normen’’, aldus een woordvoerder.