Niet zoenen! Voor sars, varkenspest, zika, Mexicaanse griep, q-koorts, H5N1, ebola en mond- en klauwzeer, waren we niet zo beducht. Maar nu, met corona, schudden we liever geen handen meer. Sluipen onze nieuwe gewoonten erin en zijn we straks voor eeuwig verlost van die drie smakkerds op de wang?