Meer illegale handel in dieren

Opsporingsdiensten maken zich zorgen over de toenemende handel in beschermde diersoorten, meldt de NOS zondagavond

In ons land worden, op Duitsland na, de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen, blijkt uit recente Europese cijfers.

Criminelen zetten steeds meer smokkelmethodes in. Er is vooral vraag naar ivoor, hoorn en tijgerproducten. Zo kan een kilo hoorn van neushoorns 30.000 euro opbrengen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA neemt de vraag naar deze hoorns ook in Nederland toe.