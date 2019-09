Trump mag strengere asielregels invoeren

De rechters maakten daarmee een uitspraak ongedaan van een lagere rechtbank, die had bepaald dat in negen staten het nieuwe asielbeleid niet mochten worden uitgevoerd. De staten Texas en New Mexico vielen daar buiten.

Amerikaanse media noemen het een overwinning voor president Donald Trump, die in zijn verkiezingscampagne een harder immigratiebeleid beloofde. Het beleid is bedoeld om asiel te weigeren aan iedereen die op weg naar de VS door een ander land reist zonder daar bescherming te zoeken.

Tegenstanders van het beleid van de regering verklaarden dat de regels in strijd zijn met de Amerikaanse immigratiewetgeving. Volgens hen is niet de juiste juridische procedure gevolgd.