Onduidelijkheid over 'bijstand-vrijwilligers'

Vorige week maakte het college van Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad bekend dat het project Maatschappelijke Inspanning wordt uitgebreid van 7 naar 13 wijken. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet en nog moet gaan doen, op 5500. De komende jaren moeten meer bijstandsgerechtigden uit de resterende wijken in de stad vrijwilligerswerk gaan doen.

Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente nog eens: „Als iemand, om wat voor reden dan ook, nog geen betaalde baan kan vinden, gaat hij of zij als vrijwilliger een tegenprestatie voor de uitkering leveren.” Dat was ook het devies toen de coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA van start ging. „Iedereen doet wat voor zijn uitkering”, stelde voormalig wethouder Dominique Schrijer van sociale zaken destijds.

Naar nu blijkt gaat het alleen om de mensen die heel moeilijk aan het werk komen (ongeveer 17.000 mensen) en doorgaans 10 tot 20 jaar lang een bijstandsuitkering hebben, ook wel het granietenbestand genoemd. Dat zei de huidige wethouder sociale zaken Florijn in een toelichting op het voorstel aan de gemeenteraad. De andere mensen, die vaak minder dan 5 jaar in de bijstand zitten, moeten als tegenprestatie direct solliciteren.

Bij de Vrijwilligerscentrale Rotterdam snapt een woordvoerster het niet meer: „Wij hebben altijd begrepen dat het om ongeveer 35.000 mensen ging, dus iedereen die in de bijstand zit.” Dat is ook het aantal waar de centrale in de organisatie van dat werk rekening mee houdt. Florijn heeft daarentegen altijd voor ogen gehad dat de mensen die heel moeilijk aan het werk komen - vaak door sociaal-psychische problemen - vrijwilligerswerk gaan doen. Binnenkort praat de gemeenteraad over het voorstel om de Maatschappelijke Inspanning uit te breiden naar 13 wijken.