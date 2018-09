De Nederlandse squashster Orla Noom is er zaterdagavond niet in geslaagd de finale te bereiken van de Colwyn Classic in Rhos on Sea in Wales. De als tweede geplaatste Zuid-Afrikaanse Siyoli Waters verloor de eerste game, maar pakte daarna alsnog eenvoudig de winst: 15-17 11-3 11-2 11-7.