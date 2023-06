Drie doden gevonden in Britse stad Nottingham, man opgepakt

Een 31-jarige man is opgepakt op verdenking van moord. Er zijn zes straten dicht en de trams in de stad rijden niet. De politie heeft linten gespannen om mensen weg te houden. Het deel van de stad dat is afgezet, is volgens Britse media normaal gesproken druk.

De politie laat in een verklaring weten dat agenten rond 04.00 uur in de nacht werden opgeroepen naar Ilkeston Road, waar twee mensen dood op straat werden aangetroffen. Agenten moesten vervolgens naar een ander incident in Milton Street, waar een bestelwagen had geprobeerd drie mensen aan te rijden. Zij worden momenteel in het ziekenhuis behandeld. Ook is er een levenloze man aangetroffen in Magdala Road.

Hoofdcommissaris Kate Meynell spreekt van een: „gruwelijk en tragisch incident waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen. We geloven dat deze drie incidenten met elkaar verband houden en we hebben een verdachte in hechtenis.”