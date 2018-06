Zulte-Waregem verspeelt punten in Bergen

Door het gelijkspel komt Zulte-Waregem op 41 punten uit 21 duels. Koploper Anderlecht heeft er vijf meer, maar kan die voorsprong zondag nog uitbreiden in het uitduel met Racing Genk. Dat is tevens de wedstrijd tussen beide Nederlandse trainers; John van den Brom en Mario Been.

Hekkensluiter Cercle Brugge, met trainer Foeke Booy, pakte een punt in het thuisduel met Waasland-Beveren (2-2). Daar schoot de ploeg weinig mee op; Cercle staat nog steeds onderaan.