Doden en gewonden bij plunderingen Argentinië

De plunderaars hebben het op allerlei goederen gemunt, van luxe-artikelen tot basisvoedsel. Opvallend was dat de golf plunderingen donderdag begon in een supermarkt in een relatief kalme en toeristische uithoek van het land, San Carlos de Bariloche, 1350 kilometer ten zuidwesten van Buenos Aires.

De regering heeft de plaatselijke politie in San Carlos de Bariloche 900 man versterking gestuurd om de orde te herstellen in het toeristenoord in de Andes, niet ver van de Chileense grens. In heel het land worden kennelijk met succes maatregelen genomen om plunderingen en manifestaties te stoppen. De meeste zijn in Rosario en in het noorden van de agglomeratie Buenos Aires geweest.

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima brengen hun kerstvakantie door ten zuiden van Villa La Angostura, niet ver van San Carlos de Bariloche.