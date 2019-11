Weer trein beschoten: NS doet aangifte

„Zoals altijd in dit soort gevallen zullen we aangifte doen en gaan we proberen de schade op de dader te verhalen.”

Eind vorige week werden twee passagierstreinen in Noord-Brabant beschoten. Daardoor sneuvelden in totaal zes ruiten. Er raakte niemand gewond. Nog dezelfde avond hield de politie twee 15-jarige jongens met balletjespistolen uit Dorst en Breda aan. Ze worden verdacht van vernieling en verboden wapenbezit en moeten zich voor de kinderrechter verantwoorden.

Bij Sittard werd maandagavond vanaf een viaduct een stoeptegel op een trein zonder passagiers gegooid. Die miste de trein op een haar, een ruitenwisser van de trein sneuvelde wel.

