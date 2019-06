Superkiller kon bijna 40 jaar ongestraft zijn gang gaan

Recent zette hij portretten van zijn slachtoffers op papier... Ⓒ EPA

Hij is ziek en moet vervoerd worden in een rolstoel. Een kwetsbare oude opa, ogenschijnlijk. Maar Samuel Little heeft bekend maar liefst 93 vrouwen te hebben vermoord tussen 1970 en 2005. Het openbaar ministerie in Texas linkt hem nu aan in ieder geval 60 moorden, een ’record’ voor een seriemoordenaar. „Geloof me, deze man is het pure kwaad”, aldus Tim Marcia van de cold case afdeling van de LAPD.