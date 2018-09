'Drink alcohol, anders ben je saai'

„De risico's van alcohol worden enorm onderschat. Op ieder orgaan in je lichaam kan het schadelijke effecten hebben. Meer mensen sterven aan de gevolgen van alcohol dan aan de gevolgen van drugs”, zegt Dekker.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2009 bleek dat ongeveer 10 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder een zware drinker is, dat wil zeggen dat er op één of meer dagen per week minstens zes glazen alcohol wordt gedronken. Aanvaardbaar alcoholgebruik is volgens het Trimbos maximaal één glas per dag voor vrouwen en twee glazen voor mannen.

Alcoholmisbruik kost de maatschappij ongeveer 2,6 miljard euro per jaar. Die kosten zijn onder meer hulpverlening voor probleemdrinkers en algemene zorgkosten. Ook werkverzuim, de zogenaamde 'maandagochtendkater', kost de maatschappij bakken met geld.

Volgens Dekker zijn er verschillende groepen waar meer gedronken wordt dan voorheen het geval was, zoals 55-plussers en hoogopgeleide vrouwen tussen de 35 en 50 jaar. „Deze gepensioneerde ouderen hebben veel vrije tijd, redelijk veel geld te besteden en ondernemen veel. We zien dat drinken bij hun een gewoonte is, een wijntje bij de lunch, 's middags een borrel en dan 's avonds bij het diner gaat het drinken verder.”

Het goede nieuws is volgens Dekker dat meer mensen zich bewust zijn van hun alcoholgebruik. „Onder de meeste groepen is het alcoholgebruik de laatste jaren iets afgenomen.” Ze vervolgt: „Vorig jaar viel het me op dat ik van veel kanten hoorde dat mensen na 1 januari of tijdens de vastenperiode tijdelijk geen alcohol dronken. Ontzettend nuttig, want je wordt dan met je neus op de feiten gedrukt in hoeverre je gewend bent aan drinken. En het spaart ook nog eens flink wat geld uit.”