Valencia met zege naast Getafe

Valencia heeft vrijdag in de Primera División een doelpuntrijke zege geboekt op Getafe. De tegenstander van Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League zegevierde in het eigen Mestalla-stadion met 4-2. Valencia legde de basis voor de zege in het eerste half uur, toen het drie keer scoorde via Roberto Soldado, Jonas en Ricardo Costa. Nelson Haedo Valdez maakte in blessuretijd de vierde.