Trump verhuist van New York naar Florida

De Trump Tower in New York is niet meer het officiële vaste woonadres van president Trump. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn appartement in zijn Trump Tower in New York als permanente verblijfplaats ingeruild voor zijn huis in Palm Beach, Florida. „Ondanks het feit dat ik ieder jaar miljoenen dollars aan stads-, staats- en lokale belasting betaal, ben ik erg slecht behandeld door de politieke leiders van zowel de stad als de staat”, zegt Trump via Twitter.