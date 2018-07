Moeilijke tijden voorzien

In 2013 zal de Europese autosector met een verdere verslechtering van de afzetmarkt te maken krijgen. Het verkoopvolume zal afnemen en de prijzen komen onder druk te staan, aldus de Franse vermogensbeheerder Oddo Securities. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook in Duitsland het geval zijn. Duitse fabrikanten hebben dit jaar nog geprofiteerd van valuta-effecten en van een goede marktsituatie in de VS en enkele opkomende landen, maar die factoren zullen komend jaar minder gunstig zijn. De aandelen VW en BMW hebben het de afgelopen drie tot vijf jaar bovengemiddeld goed gedaan, dankzij uitstekende bedrijfsresultaten. Sinds de zomer gaat het echter minder. Het wordt steeds lastiger de wegzakkende Europese vraag met hogere verkopen elders in de wereld te compenseren. Oddo voorziet voor 2013 een daling van 6% van het bedrijfsresultaat bij BMW en van 19% bij VW. De consensusverwachting is te optimistisch, aldus Oddo, dat BMW op 'verkopen' en VW op 'neutraal' heeft staan. Dat laatste advies geldt ook voor Daimler. Dat aandeel wordt weliswaar laag gewaardeerd, maar er zit qua winst weinig muziek in. Renault staat op 'kopen' vanwege nieuwe modellen en expansie in opkomende markten. Fiat is ook koopwaardig. In de summiere sectorupdate staat geen toelichting.

