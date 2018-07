’Pokerspel rond fiscale afgrond’

Begin vorige week waren beleggers nog hoopvol gestemd dat de politici in de VS op korte termijn een akkoord zouden bereiken over de begroting. Het nieuws dat de Republikeinse leider John Boehner een compromisvoorstel om zich niet lager te verzetten tegen een belastingverhoging voor rijke Amerikanen introk vanwege onvoldoende steun in zijn fractie, zorgde echter voor een domper.

Door de nieuwe vertraging verwacht Wiersma dat afspraken over het verkleinen van de staatschuld in de VS deze maand waarschijnlijk niet meer gaan lukken. ”De omvangrijke bezuinigingen en belastingverhogingen die begin volgend jaar automatisch in werking treden zullen echter geleidelijk hun uitwerking hebben. Wel is het slecht voor de economie dat bedrijven en consumenten de hand op de knip blijven houden vanwege de voortdurende onzekerheid."

De macroagenda is komende week zeer dungevuld. Op Eerste en tweede Kerstdag zijn de Europese aandelenmarkten gesloten en op maandag gaan de deuren eerder dicht. Op donderdag staan in Amerika de verkopen van nieuwe woningen op de agenda. ING is positief gestemd over de huizenmarkt in de VS en verwacht een stijging met 4,6% op maandbasis. Ook komt het cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar buiten. Vanwege de naderende ’fiscal cliff’ houdt ING rekening met terugval van het vertrouwen. Een dag later wordt in de VS de Chicago PMI bekend die naar schatting van ING zal dalen van 50,4 naar 50 tegen een consensus van een plus naar 51.

Wiersma verwacht in het nieuwe jaar dat de financiële markten bewegelijk zullen blijven mede vanwege de onzekerheid over de verkiezingsuitslagen in Italië en Duitsland. Daarnaast wijst hij er op dat Europese schuldencrisis nog niet is bedwongen. ” Er zijn stappen gemaakt in Europa, maar het tempo is tergend langzaam. Het uitstel van het Europese bankentoezicht is een teken aan de wand." De geringe economische groei in Europa is volgens hem eveneens een bron van zorg. "Economische groei is de beste manier om uit de schulden te komen. Door politieke daadkracht moet het vertrouwen van consumenten en bedrijven weer terugkeren, anders blijven we maar doorkwakkelen."

De ING-strateeg is positiever gestemd over de groei in opkomende landen en in het bijzonder China waar economische indicatoren een verdere verbetering laten zien na de recente wisseling van de top.