Directeur IKZ ontslagen

Het personeel had woensdag juist het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht, omdat die naar hun mening de fusieplannen met het landelijk kankercentrum (IKNL) veel te gehaast wil doorvoeren. De raad van toezicht heeft mede daarom een intentieverklaring niet getekend, omdat er geen draagvlak is voor de fusie.

Volgens Willms is het vertrouwen daarmee niet terug, maar is dit een begin. „Blijkbaar is de raad van toezicht toch bereid te luisteren. Binnenkort volgt er een 'deëscalatiegesprek', maar ook daarna zal het personeel een actieve rol blijven spelen.

De advocaat van Van den Eijnden en de advocaat van de raad van toezicht wilden vrijdag niet reageren. Donderdag leek er sprake van dat het personeel een kort geding zou aanspannen tegen de raad van toezicht, maar daar is volgens Willms geen sprake van.