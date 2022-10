’Rusland rekruteert Afghaanse commando’s voor het slagveld’

Premium Binnenland

Verwoestend vergisschot bij defensie: ’Kon dochtertje niet uitleggen waarom papa bleef huilen’

Eerst de knal, dan de schrik en ten slotte de schuldvraag. Het komt nog steeds voor dat een militair per ongeluk zijn vuurwapen laat afgaan. Meestal met alleen een sterk verhaal tot gevolg, maar soms vloeit er bloed na zo’n ’ongecontroleerd schot’. In Irak overleefde een Nederlandse militair in augu...