Reddingswerk bij puinhopen Miami nog steeds bezig

Er worden nog circa honderd mensen vermist, maar het is niet bekend of die zich in het pand bevonden. Van ruim honderd anderen is vastgesteld dat ze in veiligheid zijn. Het appartementencomplex stortte ’s nachts voor helft in. Uit delen die nog overeind stonden, redde de brandweer ook mensen van balkons.

Biden heeft een ’rampverklaring’ afgegeven, waarmee zijn ministeries en andere federale instellingen te hulp kunnen schieten.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft een bezoek aan Surfside, 9 kilometer ten noorden van Miami Beach, gebracht en een plaatselijke noodtoestand afgekondigd „om alle noodzakelijke middelen te kunnen inzetten.” Het is niet bekend waarom het pand uit 1981 het plotseling begaf.

