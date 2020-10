Vraagtekens bij miraculeuze terugkeer Holly

De vrouw zei twaalf dagen alleen van water en nauwelijks voedsel te hebben geleefd.

Een woordvoerder van het zoekteam zegt tegen ABC4Utah dat er veel tegenstrijdigheden zijn in haar verhaal over de ontberingen in de natuur.

Politieman Darrell Cashin’s, die in de groep zat die haar een kilometer ver van de parkeerplaats waar ze ooit verdween terugvond, zegt dat Holly in al die dagen mensen moet zijn tegengekomen in de wildernis. In het gebied zijn veel wandelaars actief.

Ook haar claim dat ze in leven bleef door het drinken van rivierwater kan volgens hem niet waar zijn. Volgens de politie is de Virgin rivier in het park zo vervuild dat een normaal mens daar ziek van zou worden. „Dan moet je wel een heel sterk immuum systeem hebben”.

Deze opsporingsfoto werd verspreid toen Holly eind september zoekt raakte in een par in Utah Ⓒ Zion National Park

Verder zijn er bij de redders twijfels over haar verhaal dat ze was gevallen en haar hoofd had gestoten. Medici die haar onderzochten, hebben niks kunnen ontdekken.

Haar zus verklaarde voor een tv zender dat Holly uit het park terugkwam met kneuzingen over haar hele lichaam.

Dochter Kailey zei dat haar moeder wel vaker in de wilde natuur ging wandelen. Deze keer was Holly op een trip was gegaan kort nadat ze had gehoord dat ze zou worden ontslagen als nanny.