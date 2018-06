WUZmail: Lichtjes, liedjes en lekkers

'Voor de kinderen is het zo moeilijk om te kiezen tussen al dat lekkers, en er komt nog veel meer!' (Tel 21/12) Al jarenlang erger ik me aan kinderen die zich tijdens een 'kerstdiner' in de klas zich als losgeslagen wild te goed doen aan een overdaad aan eten en vervolgens tot kotsend aan toe in de auto's van papa stappen. Geen seconde wordt er ook maar nagedacht of stilgestaan bij de gedachte achter de viering van Kerstmis. Beste docenten, kies voor een eenvoudige maaltijd en leer dat niet voor ieder mens op de wereld 'vreten op aarde' geldt!

Danielle Moonen, Callantsoog