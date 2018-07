Brama: McClaren als vanouds

Brama: ,,Dit is een geweldig voorbeeld hoe iemand neergezet kan worden. McClaren doet nog niet eens 0,1 procent anders dan hij in zijn eerste periode deed, maar het beeld van hem is wel honderdtachtig graden gedraaid. Het is bijna om te lachen, als je ziet hoe dat in zijn werk gaat. Ineens worden er filmpjes gemaakt, waarin al zijn uitspraken achter elkaar worden gezet. Nu was het bijvoorbeeld ineens een probleem, dat hij naar binnen liep, maar dat deed hij ook al in zijn eerste periode. Toen werd zijn drukke coachen langs de lijn uitgelegd als emotioneel betrokken, nu als iets negatiefs."

"Het enige wat tussen toen en nu echt veranderd is, zijn de resultaten. Blijkbaar zijn die in het voetbal zo bepalend, dat die van invloed zijn op het beeld dat van iemand bestaat.”