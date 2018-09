WUZmail: Fraude met Europees geld

P. van Neck schrijft:

Wederom is er fraude aan het licht gekomen met EU-geld. Dit keer is het Tsjechië dat de boel belazert. Voornamelijk zuidelijke landen geven geen inzicht in het reilen en zeilen over het gebruik van 'ons geld'.

Blijkbaar leggen de meeste landen geen verklaring af, want ik las dat Nederland, zoals altijd het braafste jongetje van de klas, zelfs een uitzondering is d.m.v. het afgeven van een accountantsverklaring. Nu zullen wij niet zoveel te hebben verantwoorden. Wij geven immers meer dan we krijgen...

Waarom gaat er stelselmatig geld naar landen die geen toezicht dulden? Willen ze geld ontvangen uit de EU-pot, dan zullen ze aan de voorwaarden moeten voldoen en dat betekent intensieve controle op de besteding ervan.

Daarnaast is het sommige landen gelukt onder valse voorwendselen in het 'warme EU-nest' te geraken en dan nog arrogant doen als er verantwoording wordt verlangd.

Men moet ook geen verantwoording willen verlangen maar verplichten en als een land dit niet wil doen dan ook geen geld, heel simpel. Als een burger een lening bij een bank aangaat moet hij toch ook onderpand hebben en alles eerlijk invullen?

En is het ook niet een beetje van de zotte dat koningin Elizabeth, nota bene de rijkste vrouw van Europa, gewoon 206.000 euro uit de pot krijgt voor het onderhoud van haar boerderij? Is het dan gek dat de brave belastingbetalers die dit alles moeten bekostigen ondertussen flink ageren tegen de bobo's in Brussel en Den Haag? We zijn aan alle kanten belogen, bedrogen en bestolen!

Ze maken heel Europa kapot, niemand wordt hier beter van, behalve dan degenen die de touwtjes in handen hebben en stoïcijns lachend alle kritiek bagatelliseren.

Zo proberen ze de meute rustig te houden, maar ze vergeten dat wij niet ziende blind en horende doof zijn voor de echte problemen die in Europa spelen terwijl de bobo's 'stommetje' blijven spelen ten gunste van hun eigen hachje.

Waar leidt deze puinzooi in Europa heen? De Nobelprijs voor de Vrede zou straks wel eens een heel zure nasmaak kunnen achterlaten als het boeltje echt escaleert.