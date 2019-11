Abseilende betogers uit universiteit Hongkong

Agenten omsingelen het gebouw waar honderden betogers zich ophouden. De politie gebruikt traangas en rubberen kogels en dreigt met scherp te schieten. Ook de demonstranten hebben zich bewapend en barricaderen de ingang. Op beelden is te zien dat meerdere betogers gewond naar buiten worden gedragen. Onduidelijk is hoeveel mensen nog in het gebouw zitten.

Bekijk ook: Traangasgranaten vliegen Nederlandse bezoeker Hongkong om de oren

Het is al maanden onrustig in Hongkong. Honderdduizenden protesteren tegen de toenemende invloed van China en tegen de eigen regering.

Bekijk ook: Politie belegert universiteit in Hongkong