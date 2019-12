Boeren dreigen met protesten in aanloop kerst

AMSTERDAM - Boeren broeden op een nieuwe protestactie om wederom aandacht te vestigen op de stikstofmaatregelen van minister Carola Schouten. Op welke manier gaan de landbouwers deze keer aandacht trekken? „Als ze doorgaan, vinden ze wel plaats rond de feestdagen”, aldus voorzitter Mark van den Oever over de aanstaande protesten. Boeren staan via appgroepen ondertussen nauw met elkaar in contact en verschillende ideeën voor de nieuwe opstand passeren de revue.