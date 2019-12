Lege schappen dreigen rond kerst door nieuw boerenprotest

AMSTERDAM - Boeren broeden op een nieuwe protestactie om wederom aandacht te vestigen op de stikstofmaatregelen van minister Carola Schouten. De geruchtenmachine draait inmiddels overuren: want op welke manier gaan de landbouwers deze keer aandacht trekken? In appgroepen en lokale media wordt druk gespeculeerd over het saboteren van de bevoorrading van supermarkten of het lamleggen van de snelwegen rond Kerstmis.