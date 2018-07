Gezochte man blijkt militair

Dat meldde de politie donderdag. Volgens een woordvoerder was de man gezien op het industrieterrein in Assen-Noord en hadden omstanders gemeld dat hij „een bos was ingevlucht”. De politie rukte met zes wagens uit, de agenten gestoken in kogelwerende vesten. „Dat is standaard in zo'n situatie. Je weet immers nooit wat je tegenkomt.” Ook werd een politiehelikopter ingezet.

Korte tijd later meldde de Johan Willem Frisokazerne in Assen, waar de luchtmobiele brigade is gelegerd, dat het om een oefening van een militair ging, die in zijn eentje in vol ornaat op mars was. Oefeningen van het leger worden altijd gemeld, maar individuele marsen niet, aldus de politie.